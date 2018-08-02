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МВД и ФСБ раскрыли хищение 2 млрд рублей у крупной энергокомпании

17:29
  • четверг
  • 02 августа 2018

Сотрудниками МВД и ФСБ была пресечена деятельность организованной группы, участников которой подозревают в хищении более двух миллиардов рублей у крупной энергетической компании. У какой именно - не уточняются. Проведены 17 обысков. Трое подозреваемых арестованы.

Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, сотрудниками МВД и ФСБ была пресечена деятельность организованной группы, участников которой подозревают в хищении более двух миллиардов рублей у крупной энергетической компании. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МВД.

Отмечается, что преступления совершались через заключение фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов. При этом не уточняется, о какой именно энергетической компании идет речь.

По делу в Москве, Красноярске, Челябинске и Ялте провели 17 обысков. Были изъяты, в частности, свидетельствующие о противоправной деятельности документы. Суд арестовал троих подозреваемых.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы начнет рассматривать по существу дело бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко 14 августа. Обвинения ему предъявлены по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Под стражей Захарченко находится с 10 сентября 2016 года.

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