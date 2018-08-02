ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СБУ показала изъятое по делу Савченко оружие

17:29
  • четверг
  • 02 августа 2018

Служба безопасности Украины показала изъятое по делу Надежды Савченко оружие. Стрелковое оружие, минометы, гранаты и другие виды вооружений планировалось использовать для теракта в центре Киева.

Служба безопасности Украины завершила следствие по делу о подготовке теракта в Киеве, в организации которого обвиняется депутат Верховной рады Надежда Савченко и ее сообщники.

Как отмечается в сообщении СБУ, заговорщики собирались использовать стрелковое оружие, минометы, гранаты и другие виды вооружений, доставленные с территории ДНР и ЛНР.

По версии украинского следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

Читайте также:
Главное сегодня
Изъятое СБУ оружие
Изъятое СБУ оружие
Изъятое СБУ оружие
Изъятое СБУ оружие
Изъятое СБУ оружие
Изъятое СБУ оружие
Надежда Савченко в суде
Надежда Савченко в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100