СБУ показала изъятое по делу Савченко оружие

Служба безопасности Украины показала изъятое по делу Надежды Савченко оружие. Стрелковое оружие, минометы, гранаты и другие виды вооружений планировалось использовать для теракта в центре Киева.

Служба безопасности Украины завершила следствие по делу о подготовке теракта в Киеве, в организации которого обвиняется депутат Верховной рады Надежда Савченко и ее сообщники.

Как отмечается в сообщении СБУ, заговорщики собирались использовать стрелковое оружие, минометы, гранаты и другие виды вооружений, доставленные с территории ДНР и ЛНР.

По версии украинского следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.