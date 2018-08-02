Сенаторы США представили проект ужесточения антироссийских санкций

Сенаторы обеих партий США внесли в Конгресс законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В нем предусматриваются более жесткие ограничительные меры в отношении энергетического и финансового секторов России, а также ее "олигархов и государственных предприятий". Кроме того, предусматривается применение санкций в отношении "российского суверенного долга".

Пресс-служба комитета по иностранным делам сената Соединенных Штатов сообщила о внесении в Конгресс представителями обеих партий законопроекта ужесточения антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.

В документе предусматривается ужесточение ограничительных мер в отношении энергетического и финансового секторов России, а также ее "олигархов и государственных предприятий". Кроме того, предусматривается применение санкций в отношении "российского суверенного долга".

Также подчеркивается, что нацелен законопроект на введение "секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц" и создание в Штатах некоего "Национального центра по отражению российских угроз".

Соавторами инициативы по "всеобъемлющему законодательству, усиливающему санкционное давление на Россию", выступили демократ от штата Мэриленд Бен Кардин, республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер, демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес и республиканец от штата Аризона Джон Маккейн.

31 июля страны Евросоюза ввели санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В частности, речь идет о двух компаниях Аркадия Ротенберга.