Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп накануне получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. Послание касается выполнения обязательств, достигнутых на саммите КНДР и США в Сингапуре.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына 1 августа.

"Постоянная переписка между двумя лидерами направлена на развитие их встречи в Сингапуре и продвижении вперед их обязательств, закрепленных в совместном заявлении США и КНДР", - цитирует ее РИА Новости.

1 июня Трампу передали первое письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание "теплым и милым".

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Ранее Трамп сообщил, что "с нетерпением ждет" новой встречи с лидером КНДР.