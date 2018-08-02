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Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына

18:06
  • четверг
  • 02 августа 2018

Президент США Дональд Трамп накануне получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс. Послание касается выполнения обязательств, достигнутых на саммите КНДР и США в Сингапуре.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына 1 августа.

"Постоянная переписка между двумя лидерами направлена на развитие их встречи в Сингапуре и продвижении вперед их обязательств, закрепленных в совместном заявлении США и КНДР", - цитирует ее РИА Новости.

1 июня Трампу передали первое письмо от Ким Чен Ына. Президент США тогда не раскрыл его содержания, но назвал послание "теплым и милым".

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Ранее Трамп сообщил, что "с нетерпением ждет" новой встречи с лидером КНДР.

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