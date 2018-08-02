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Вторую очередь космодрома "Восточный" начнут строить в сентябре

18:26
  • четверг
  • 02 августа 2018

Контракт на строительство второй очереди космодрома "Восточный" будет подписан в конце августа, сообщили в Роскосмосе. Там добавили, что строительство начнется в сентябре.

В государственной корпорации Роскосмос сообщили, что начало строительства второй очереди космодрома "Восточный" запланировано на сентябрь. Об этом пишет ТАСС.

"Контракт на строительство второй очереди космодрома "Восточный" будет подписан в конце августа", - уточнили в госкорпорации.

В 2012-2016 годах на космодроме "Восточный" под ракеты "Союз" был возведен первый стартовый комплекс. Дебютный запуск с него выполнили 28 апреля 2016 года.

18 июля президент России Владимир Путин заявил, что Роскосмос должен добиться прорывных успехов в освоении космоса и укрепить свои позиции на международной арене. Также глава государства отметил необходимость диверсификации ракетно-космической отрасли.

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