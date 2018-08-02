В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

Мэр Киева Виталий Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем, открывая в четверг его памятник в одном из парков украинской столицы. Кличко заявил, что богатыря у Украины "пытаются украсть".

В Киеве торжественно открыли памятник русскому богатырю Илье Муромцу, которого мэр украинской столицы Виталий Кличко провозгласил национальным героем, передает "ТВ Центр".

По мнению политика, знаменитый былинный персонаж, вопреки общеизвестной версии, был на самом деле родом с Украины. По замыслу скульптора, "украинскость" Ильи Муромца также должно подчеркнуть изображение трезубца на флаге, который держит в руках бронзовый богатырь. Надпись на гранитном постаменте недвусмысленно утверждает "Богатырь Киевской Руси". Моделью для создания статуи стал украинский спортсмен и обладатель титула "самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.

"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава", - сказал Кличко.