Как в России отметили День ВДВ

В Москве праздник начался молебном на Красной площади. День ВДВ по светскому календарю совпадает с днём памяти Ильи-пророка в календаре церковном. Святой повелитель небесного огня стал таким образом и покровителем "крылатой пехоты". Торжества продолжили показательные выступления курсантов-десантников, концерт на Васильевском спуске и массовые гуляния в Парке Горького.

День ВДВ - это, конечно, не государственный праздник - официально пока лишь памятный день. Но второго августа человек, служивший в ВДВ, может, зачастую, получить дополнительный выходной. Как его провести, каждый решает для себя сам. Но за многолетнюю историю "крылатой пехоты" традиций появилось немало, передает "ТВ Центр".

Пожалуй, самое важное и первое, что делают в этот день - вспоминают тех, кто погиб, исполняя свой долг. Возлагают венки и цветы к памятнику воинов-десантников.

После небольшой панихиды слово берет командующий Воздушно-десантными войсками России. Поздравляет ветеранов, всех тех, кто служил и продолжает покорять небо. ВДВ - элитный род войск, который постоянно развивается.

"За последние пять лет на вооружение ВДВ поступило более 42 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. И сегодня доля современных образцов составляет более 62%", - сообщил командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

В этот день на улицах российских городов можно встретить и молодых ребят, только вчера окончивших службу, и седовласых ветеранов, которые "небесной пехоте" отдали большую часть жизни.

На Красной площади - уже традиционные показательные выступления курсантов и праздничный концерт. Здесь отправная точка в череде встреч, поздравлений и воспоминаний.

Говорят, некогда обязательное купание в фонтанах - уже не модно. В Парк Горького идут компаниями и целыми семьями. Папа в тельняшке и берете и дети, конечно, тоже.

По случаю праздника Минобороны рассекретило уникальные исторические документы о становлении Воздушно-десантных сил. О создании ВДВ Сталина в канун Великой отечественной просил лично Георгий Жуков.

"Воздушно-десантные войска у нас использовались с начала войны и до самого конца. Первые успешные военно-десантные были под Одессой еще в 1941 году, крупные десанты использовались, но не очень успешно в битве под Москвой, то дальше использовались при форсировании Днепра в 1943 году и даже уже после разгрома Германии, наши громили японскую армию в Маньчжурии", - рассказал военный историк Борис Юлин.

Черно-белые фотографии советских десантников. И оригинал боевой характеристики на Маргелова Василия Филипповича. Человека, благодаря которому ВДВ и стали называть "войсками дяди Васи".

Синева расплескалась сегодня по всей России. Вспомнить старое и погонять на БТР десантникам разрешили в Барнауле. В Новосибирске любой желающий, вне зависимости, служил или нет - мог победить в конкурсе по укладке парашютов. В Бурятии бойцам отдохнуть в честь праздника не дали. Перед жителями поселка Сосновый Бор прошли масштабные показательные выступления: с вертолетами, стрельбой и залпом из пушек.

Дмитрий Гусев. Кирилл Леглер. Егор Миронов и Николай Жуков. "ТВ Центр".