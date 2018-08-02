Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей

Миротворцы ООН несколько десятилетий массово насиловали детей и женщин. Такой вывод сделали британские журналисты по итогам проведённого ими расследования. Оказалось, что за последние 20 лет в домогательствах и изнасилованиях обвинялись почти две тысячи военнослужащих ООН. Правда, до суда дошли только 53 дела. Репортёры встретились с пострадавшими и свидетелями шокирующих преступлений, после чего сняли документальный фильм.

Жительнице Конго было всего 14 лет, когда её изнасиловал миротворец ООН. Девочка продавала бананы на улице, когда белокожий мужчина, сотрудник миссии, позвал ее с собой в отель.

- Я чувствовала себя очень плохо, ведь по возрасту он годился мне в отцы. Первый раз он дал мне два доллара, во второй – пять, потом пятнадцать. Он разрушил всю мою жизнь.

А вот и тот, кто привел в отель 14-летнюю девочку и изнасиловал ее (см. видео). Теперь уже бывший миротворец - француз Дидье Бурже, передает "ТВ Центр". Совсем не пряча глаз от репортеров, он рассказывает: в разоренной войной стране, тем более, африканской, женщины и даже дети для сексуальных утех - легкая добыча. Родители, порой, и сами жертвуют детьми, чтобы получить деньги и прокормить семью. Либо соглашаются на вознаграждение уже после изнасилования. За молчание.

- Со сколькими детьми у Вас был секс в Конго?

- Я бы сказал, с двадцатью. Двадцать, двадцать пять. Я не считал, что-то около того.

- Сколько лет было детям, с которыми у вас был секс?

- Одной, но это был единичный случай, 13. Остальным между четырнадцатью и шестнадцатью. Они все голодали. Так что это было очень легко.

Репортеры британского Channel 4 восемь месяцев по всему миру собирали истории жертв насильников в голубых касках. Результатом работы стал документальный фильм, в котором журналисты утверждают - преступления миротворцев ООН в отношении женщин и детей носят массовый характер. А ведь этих людей отправляют в охваченные гражданской войной страны, чтобы защищать мирное население. Но там, где разруха и нет власти, миротворцы с оружием в руках начинают чувствовать свою полную безнаказанность.

Францину изнасиловали, когда ей было 15. Человек с шевронами ООН, имени которого она не знает. И с тех пор никогда больше не видела.

- Он сказал мне успокоиться и не говорить ничего. Потом я заметила, что у меня пропала менструация. Я бы хотела, чтобы его нашли, и чтобы он помогал мне воспитывать его ребенка.

Авторы этого фильма пришли к выводу, что в одной только Африке последние 15 лет миротворцы регулярно совершают сексуальные преступления против женщин и детей. Под подозрением - тысяча семьсот человек. Отчасти это подтверждается и официальными документами самой организации. В ООН, правда, преуменьшают масштабы и заявляют о единичных случаях. Своей армии у структуры, которая является гарантом безопасности в мире, нет. В горячие точки отправляются военные из государств, входящих в ООН.

"На самом деле, ООН порой очень сложно даже найти эти государства, которые выделят эти войска. Вот надо выделить, а кто выделит. Потому что это же за счет этих государств все делается. И, безусловно, те национальные государства так и говорят: ну, мы же вам выделили, мы же вам помогли, а то, что там что-то случилось,ну, давайте мы не будем предавать это огласке. И все на этом", - прокомментировал военный политолог Александр Перенджиев.

Дело француза Дидье Бурже стало редким исключением. Оно дошло до суда. В 2008 году его обвинили в том, что он надругался над 20 несовершеннолетними, однако доказать удалось лишь два случая. Бурже получил девять лет тюрьмы. Теперь, находясь на свободе, раздает интервью журналистам. И, кажется, ничуть не раскаивается.

- Вы понимали, что вы поступаете неправильно?

- Нет, я был сконцентрирован только на том, чтобы получить секс.

- Вы себя чувствовали виноватым?

- В то время нет. Не сильно.

И сейчас миротворцы ООН знают - они практически безнаказанны. Сама организация применять санкции к ним не может. Это должны делать власти тех стран, которые их командировали. Но как проводить расследование за тысячи километров и на территории, где идет война!

В ООН даже учредили специальный фонд поддержки жертв преступлений миротворцев. Таким образом, официально признав, что проблема существует.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".