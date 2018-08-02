Путин поручил МЧС сконцентрироваться на проблемных участках Хабаровского края

Владимир Путин поручил МЧС сконцентрировать силы и средства на наиболее проблемных участках Хабаровского края в преддверии волны паводка. Президент призвал своевременно оповещать о возможных природных катаклизмах и вовремя оценить ущерб. Глава МЧС отметил, что ситуация держится под контролем - ведется информирование населения, также приготовлены плавсредства для эвакуации людей.

В связи с прогнозом Министерства чрезвычайных ситуаций, согласно которому до Хабаровского края в ближайшие дни может дойти волна паводка, президент России Владимир Путин поручил ведомству сконцентрировать силы и средства на наиболее проблемных участках региона. Слова главы государства приводит ТАСС.

"Нужно людей своевременно оповещать о каких-то возможных природных катаклизмах, нужно концентрировать силы и средства на наиболее опасных направлениях. И вовремя нужно оценить ущерб, который наносится домовладениям и участкам", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что подтоплены в результате паводка могут оказаться три-четыре тысячи дачных участков. Речь, в частности, идет об островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. В настоящее время паводок смещается ниже населенного пункта Ленинское. На Амуре у Хабаровска подтоплены подходы к дачным участкам на левобережных островах.

Зиничев подчеркнул, что его ведомство держит ситуацию под контролем. Ведется информирование населения, также приготовлены плавсредства, в том числе три грузовые баржи, для эвакуации людей и спасения урожая. Кроме того, на островах ежедневно работают патрульные группы спасателей.

Вместе с тем на реке Амур по расписанию курсируют четыре пассажирских теплохода, еще одно судно значится в резерве. В случае ухудшения ситуации будет задействована группировка из семи с половиной тысяч человек и полутора тысяч единиц техники.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, ущерб от паводка для транспортной инфраструктуры Приамурья составляет 400 миллионов рублей, а в сельскохозяйственной отрасли - более 500 миллионов рублей. Тогда отмечалось, что паводок дошел до Константиновского района, сместившись ниже по течению реки Амур.