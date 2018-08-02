Суд арестовал младшую из трех сестер по делу об убийстве отца

Суд в Москве арестовал младшую из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца. Она пробудет в СИЗО до 28 сентября.

Останкинский суд Москвы арестовал до 28 сентября младшую из трех сестер, обвиняемую в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, передает ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме и уже во второй раз. В понедельник суд не стал избирать меру пресечения ни одной из девушек и продлил срок задержания на 72 часа. Суду не хватило доказательств. Обвинение сёстрам ужесточили и теперь им грозит пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла в прошлую пятницу. В подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. Тогда же были задержаны три дочери убитого. Самой старшей из них всего 19 лет. На допросе девушки признали вину и рассказали, что отец долгое время их истязал.