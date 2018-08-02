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Жертвами обстрела в Йемене стали 26 человек

20:04
  • четверг
  • 02 августа 2018

По меньшей мере 26 человек погибли и 35 пострадали в Йемене в результате удара, который нанесли ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Несколько снарядов были сброшены на рыбный рынок в порту города Ходейда, передает "ТВ Центр". Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в медицинских кругах, среди жертв и пострадавших - много женщин и детей.

В Йемене уже четыре года продолжается противостояние между правительственными войсками и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло весной 2015 года после вторжения международной коалиции. За это время в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей.

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