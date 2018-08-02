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В ходе протестов в Никарагуа погибли 317 человек

19:17
  • четверг
  • 02 августа 2018

Жертвами идущих с апреля протестов в Никарагуа стали уже 317 человек. Среди них 23 несовершеннолетних и 21 сотрудник полиции. Вместе с тем Никарагуанская ассоциация по правам человека оценивает количество погибших в 448 человек.

В Межамериканской комиссия по правам человека при Организации американских государств сообщили, что жертвами идущих с апреля протестов в Никарагуа стали уже 317 человек. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что 21 погибший - это сотрудники полиции. При этом 23 погибших - дети и подростки. Вместе с тем Никарагуанская ассоциация по правам человека оценивает количество погибших в 448 человек.

Антиправительственные выступления в Никарагуа, связанные с реформой социального страхования, все еще продолжаются. В конце мая власти страны выпустили заявление, в котором осуждались все проявления насилия. Правительство при этом подчеркивало, что не несет ответственность за появление жертв. Вместе с тем президент Никарагуа Даниэль Ортега уже сообщил, что вызвавшая недовольство реформа будет отменена.

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