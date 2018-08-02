МИД заявил об обеспокоенности России провокациями оппозиции в Зимбабве

Россия обеспокоена в связи с провокациями оппозиционеров в Зимбабве, которые привели к человеческим жертвам. Об этом сообщили в МИД. Ведомство призвало стороны "занять конструктивную позицию" и решать возникшие проблемы в рамках законодательства.

Россия обеспокоена в связи с провокациями оппозиционеров в Зимбабве. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел.

"В Москве выражают обеспокоенность провокационными действиями представителей зимбабвийской оппозиции, приведшими к человеческим жертвам", - отмечается в публикации.

Российский МИД призвал стороны "занять конструктивную позицию" и решать возникшие проблемы в рамках законодательства. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Зимбабве остается для России дружественным государством и партнерские связи с ним также важны.

23 июня стало известно, что в Зимбабве в ходе митинга, который проводил президент Эммерсон Мнангагва в городе Булавайо, произошел взрыв. Сам глава государства не пострадал.

2 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили ситуацию вокруг ядерного соглашения, а также сирийское урегулирование и вопросы двусторонних отношений.