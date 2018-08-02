Возле здания Конгресса США нашли автомобиль с оружием и боеприпасами

Неподалеку от Капитолийского холма в Вашингтоне рядом со зданием Конгресса США полиция нашла автомобиль с оружием и боеприпасами. Владелец машины задержан и доставлен в участок. Связь инцидента с терроризмом пока не рассматривается.
Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные полиции, рядом со зданием Конгресса Соединенных Штатов обнаружили машину с оружием и боеприпасами. Информацию передает ТАСС.
Оставивший автомобиль неподалеку от Капитолийского холма в Вашингтоне мужчина задержан. Его доставили в полицейский участок. В правоохранительных органах отмечают, что в настоящий момент связь инцидента с терроризмом не рассматривается.
Ранее сенаторы обеих партий США внесли в Конгресс законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В нем предусматриваются более жесткие ограничительные меры в отношении энергетического и финансового секторов России, а также ее "олигархов и государственных предприятий". Кроме того, предусматривается применение санкций в отношении "российского суверенного долга".
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