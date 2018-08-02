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В США вновь обвинили Россию в попытках повлиять на выборы

21:11
  • четверг
  • 02 августа 2018

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что американские спецслужбы продолжают наблюдать попытки России повлиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс 2018 года. Он добавил, что оказать влияние на внутреннюю политическую ситуацию в США "заинтересована не только Москва".

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс в ходе брифинга для журналистов заявил, что Россия пытается оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс Штатов 2018 года. Его слова приводит ТАСС.

"Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку", - заявил Коутс.

Он также добавил, что оказать влияние на внутреннюю политическую ситуацию в США "заинтересована не только Россия".

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не приказывал генеральному прокурору страны Джеффу Сешнсу прекратить расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, глава государства только высказал свое мнение, которое заключается в том, что необходимо "прекратить охоту на ведьм".

Соответствующее расследование ведется специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса. По итогам переговоров с Трампом в Хельсинки 16 июля президент Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.

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