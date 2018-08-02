Мосгоризбирком утвердил порядок видеонаблюдения на выборах мэра столицы. Оно будет обеспечено во всех избирательных комиссиях, включая те, что созданы за пределами города. Исключение составят участки, где голосуют военнослужащие, а также те, что расположены в больницах и СИЗО. В территориальных избиркомах установят по две камеры. Они будут включены в 7 утра в день голосования. Трансляции продлятся до восьми утра следующего дня, но могут быть продлены в случае пересчета голосов.

Интерактивную карту Москвы "Гигарама", представленную в избирательном штабе Сергея Собянина, уже прозвали "машиной времени", передает "ТВ Центр".

С ее помощью можно увидеть, как менялась столица за последние десять лет. Как исчезали рекламные растяжки и провода. Как появлялось озеленение и расширялись тротуары. Авторы проекта, размещенного на сайте Сергея Собянина в разделе "Москва меняется", надеются, что он станет летописью города, который с интересом будут изучать и через сто лет.

Сегодня в штабе кандидата проходят последние этапы обучения волонтеров предвыборной агитации. Стать добровольцами решили более тысячи муниципальных депутатов, которые прекрасно знают о проблемах на местах. Собрав более шести тысяч наказов избирателей, в штабе Сергея Собянина пришли к выводу, что в разных районах - разные нужды.

"Кому-то нужны детские сады, кому-то нужна транспортная инфраструктура, кому-то не хватает объектов культурной, социальной инфраструктуры. Вот это мы все систематизируем, и то, что мы можем решить сейчас, мы решаем сейчас. А то, что нет - это и будет лежать в основе действий Собянина в следующий срок после переизбрания. Я надеюсь, что это случится с помощью поддержки москвичей", - сказал руководитель избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков.

Кандидат на пост мэра Москвы Михаил Дегтярев принял участие в пресс-конференции "Первая туристская неделя регионов России". Представитель ЛДПР отметил, что на прошедшем чемпионате мира по футболу хорошо себя показала не только Москва, но и другие города, принимавшие мундиаль. Однако сам он отдыхать предпочитает в столице.

"Москвичи, сами того не осознавая, живут в городе-курорте. То, что Москва в прошлом году приняла 21 миллион туристов, из них пять миллионов - иностранцев, лишний раз подтверждает, что это туристическая Мекка не только России, но и всей Европы", - сообщил кандидат на должность мэра Москвы Михаил Дегтярев.

Представители команды Вадима Кумина приняли участие в митинге жителей района "Нагорный", у которых накопились претензии к управляющей компании, также их беспокоят вопросы экологии и развития территории. Сам кандидат от КПРФ обещал помочь разобраться и привлечь соратников по партии.

"Вот сегодня мы собрались, ребята подготовили отличную резолюцию митинга. Я считаю, что мы должны все проголосовать. У нас пять депутатов, четыре депутата сейчас в Московской городской думе, которые могут и должны защищать ваши интересы. Четыре депутата, каждый из которых по каждому интересующему вас вопросу может и должен делать депутатский запрос", - предложил кандидат на должность мэра Москвы Вадим Кумин.

В общественном штабе претендента на пост мэра Ильи Свиридова от партии "Справедливая Россия" обсуждали работу наблюдателей на предстоящих выборах в связи с изменением организации голосования. Например, продление работы участков до десяти вечера и введение системы "Мобильный избиратель".

Похожие вопросы поднимали сегодня и в Мосгоризбиркоме. Комиссия обратилась к студенческим организациям с просьбой помочь в информировании населения о нововведениях. Тем более, что положительный опыт взаимодействия избиркомов и молодежных объединений в ходе президентских выборов уже есть.

"Мы еще раз хотим обратиться к вам с просьбой уже на этих выборах помочь нам и системе избирательных комиссий рассказать людям, в том числе о тех нововведениях в законодательстве, которые были приняты и будут применяться на этих выборах", - заявил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Городская избирательная комиссия впервые организовывает участки в соседних регионах. Это связано с тем, что в начале сентября многие еще будут на дачах. Уже определены 209 мест для голосования. На "дачных участках", как их называют в Мосгоризбиркоме уже зарегистрировались три тысячи человек. День голосования назначен на 9 сентября.

Александр Огородников. Алексей Оленченко. "ТВ Центр".