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В Центральной России установилась аномальная жара

22:17
  • четверг
  • 02 августа 2018

В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой. Днём столбики термометров в некоторых районах столицы достигли 30-градусной отметки. В метро, на станциях МЦК и вокзалах начали бесплатно раздавать воду, на улицах дежурство несут сотрудники МЧС. Изнуряющий зной царит в эти дни на всей территории Центральной России. Лишь в выходные синоптики обещают небольшую передышку. Последний месяц лета принёс аномальную жару и во многие европейские страны.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Петра Вершинина.

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