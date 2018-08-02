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Суд арестовал сестер Хачатурян по делу об убийстве отца

21:35
  • четверг
  • 02 августа 2018

Останкинский суд Москвы отправил под арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, которые расправились с родным отцом. 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина заключены под стражу до 28 сентября, передает "ТВ Центр".

Всем троим предъявлено обвинение по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". Совершеннолетним девушкам грозит до 20 лет колонии, младшей - до десяти.

Трагедия произошла 27 июля. В жилой многоэтажке было обнаружено тело 57-летнего главы семейства с множественными ножевыми ранениями. По данным следствия, сестры убивали отца все вместе. Несколько десятков раз ударили ножом в шею и сердце. Он умер на лестничной площадке. Потом девушки сами вызвали полицию и во всем сознались.

Уже в следственном изоляторе рассказали правозащитникам о причинах, вынудивших их пойти на убийство. "У него был звоночек. Он звонил в него, и они должны были срочно бежать закрыть окно или принести воды, приготовить поесть. Если они этого не делали, он избивал их или угрожал им", - рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мелькинов.

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Задержанная по обвинению в убийстве отца 19-летняя Ангелина Хачатурян
Задержанная по обвинению в убийстве отца 19-летняя Ангелина Хачатурян
Задержанная по обвинению в убийстве отца 18-летняя Кристина Хачатурян во время избрания меры пресечения в Останкинском суде
Задержанная по обвинению в убийстве отца 18-летняя Кристина Хачатурян во время избрания меры пресечения в Останкинском суде
Задержанная по обвинению в убийстве отца 17-летняя Мария Хачатурян
Задержанная по обвинению в убийстве отца 17-летняя Мария Хачатурян
Убитый дочерьми отец, 57-летний Михаил Хачатурян
Убитый дочерьми отец, 57-летний Михаил Хачатурян
Убитый дочерьми отец, 57-летний Михаил Хачатурян
Убитый дочерьми отец, 57-летний Михаил Хачатурян
Убитый дочерьми отец, 57-летний Михаил Хачатурян
Убитый дочерьми отец, 57-летний Михаил Хачатурян
Место убийства дочерьми своего отца, Михаила Хачатуряна
Место убийства дочерьми своего отца, Михаила Хачатуряна
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