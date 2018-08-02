Определился соперник "Зенита" в квалификации Лиги Европы

Минское "Динамо" обыграло во втором раунде квалификации Лиги Европы словацкий клуб "ДАК" и вышло в следующую стадию на петербургский "Зенит". Первая игра пройдет 9 августа в Минске, вторая - через неделю в Санкт-Петербурге.

Соперником санкт-петербургского "Зенита" в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги Европы стало минское "Динамо". Об этом сообщает ТАСС.

Во втором раунде белорусский клуб оказался сильнее словацкой команды "ДАК" со счетом 7:1 по сумме двух матчей. В гостях "Динамо" выиграло со счетом 3:1, а затем дома одержало разгромную победу 4:1.

Первую встречу "Зенит" проведет в гостях 9 августа, ответная игра состоится через неделю в Санкт-Петербурге.

В июне санкт-петербургский "Зенит" и московский ЦСКА оштрафовали за поведение их болельщиков в матчах Лиги Европы. Питерский клуб выплатит в общей сумме 70 тысяч евро за бросание фанатами посторонних предметов на поле и расистские выкрики с трибун. При этом следующий матч в еврокубках он проведет без зрителей. ЦСКА заплатит 20 тысяч за использование болельщиками пиротехники.