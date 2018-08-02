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Переговоры по ситуации в Йемене могут начаться в Женеве 6 сентября

22:51
  • четверг
  • 02 августа 2018

Первый раунд консультаций между сторонами конфликта в Йемене планируют провести в Женеве 6 сентября. Об этом сообщил спецпосланник ООН Мартин Гриффитс. Он добавил, что просит Совет Безопасности поддержать данную инициативу.

Специальный посланник Организации Объединенных Наций по Йемену Мартин Гриффитс сообщил, что первый раунд консультаций между сторонами конфликта в стране планируют провести в Женеве 6 сентября. Его слова приводит ТАСС.

"Эти консультации дадут возможность сторонам конфликта обсудить основу для переговоров", - сказал Гриффитс, добавив, что просит Совет Безопасности ООН поддержать данную инициативу.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 человек погибли и 35 пострадали в Йемене в результате удара, нанесенного ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В стране уже четыре года продолжается противостояние между правительственными войсками и мятежниками-хуситами. В активную фазу оно перешло весной 2015 года после вторжения международной коалиции. За это время были убиты более десяти тысяч мирных жителей.

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