Российская военная полиция помогла миссии ООН выйти к Голанским высотам

В Сирии - большое историческое событие, впервые с начала конфликта миссия ООН побывала у подножия Голанских высот и смогла проехать к местам, которые по соглашению с Израилем являются нейтральной территорией и контролируются сотрудниками международной организации. Все это стало возможным благодаря российской военной полиции, обеспечившей безопасный проход колонны. Теперь начнется восстановление постов.

На этой земле неспокойно десятки лет. Голанские высоты - спорная территория между Сирией и Израилем. По соглашению от 31 мая 1974 года вдоль Голанских высот была создана нейтральная зона, контролировали которую подразделения ООН. Однако в ходе гражданской войны в Сирии правительственные силы арабской республики свои блокпосты потеряли. Стратегические объекты захватили боевики. От Дамаска до Голан всего 80 километров, но ездить напрямую было невозможно, передает "ТВ Центр".

"Успешные действия ВКС России совместно с правительственными силами Сирийской арабской республики позволили разгромить международных террористов в районе Голанских высот", - отметил заместитель командующего группировкой российских войск в САР, командующий оперативной группой "Дамаск" Сергей Кураленко.

Действительно, историческое событие. Первое патрулирование территории миротворцами с сирийской стороны. В сопровождении российской военной полиции. Наши военные сами предложили наблюдателям ООН провести их до границы с Израилем. Проехали через всю демилитаризованную зону, убедились — безопасно.

"Это позволит улучшить общую обстановку в этом районе. Потому что люди смотрят — если российская военная полиция и силы ООН совершают совместное патрулирование, находятся в этом районе — значит, обстановка улучшается. Прежде всего, российский флаг, развевающийся над машиной военной полиции, говорит о том, что на эту землю приходит мир", - рассказал Кураленко.

На блокпостах миротворцев ООН многое придётся восстановить. Стратегические объекты серьёзно пострадали в боях. Осознавая их ценность, боевики держались здесь до последнего. Прямой транспортный коридор, который открылся из Дамаска на Голанские высоты, станет и гуманитарным. Тысячи сирийцев скрывались от террористов в буферной зоне. Сегодня люди могут возвращаться в свои дома. Убедиться в прозрачности и действительно важности процесса теперь могут и международные наблюдатели. Миссия ООН уже начала работу на Голанских высотах по обе стороны границы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.