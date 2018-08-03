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В регионы России направлены рекомендации по выявлению школьников-агрессоров

08:24
  • пятница
  • 03 августа 2018

Минпросвещения направило в российские регионы методические рекомендации. Они помогут педагогам определить учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию.

Школьные педагоги в российских регионах получат методические рекомендации от Минпросвещения по тому, как определять учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию. Об это пишет газета "Известия".

В ведомстве отметили, что рекомендации позволят повысить "ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей".

В частности, педагогам рекомендовали провести диагностику, чтобы определить, в чем причина агрессии и отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых находятся дети. Также им следует изучить уровень развития ребенка.

А еще необходимо "учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме", "минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию" и "направлять активность" в социально полезное русло.

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