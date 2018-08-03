У Минобороны появятся специалисты по робототехнике

В военных вузах в ближайшее время появится новое направление подготовки офицеров — "Робототехника военного и специального назначения". Курсантам будет необходимо учиться по этим программам пять лет, а затем они получат квалификацию "инженер". После этого специалисты смогут управлять боевыми роботами, а также проектировать их.

В ближайшее время в военных вузах появится новое направление подготовки офицеров — "Робототехника военного и специального назначения". Об этом пишет газета "Известия".

Работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) уже завершены. Курсанты будут учиться по 10 направлениям на протяжении пяти лет. Они получат квалификацию "инженер". После окончания обучения специалисты смогут управлять и проектировать боевых роботов. Речь идет о беспилотных летающих аппаратах до подводных.

Список учебных заведений, в которых откроется прием на специальность, будет определен в ближайшие месяцы. Министерство образования рассчитывает начать подготовку студентов с 1 сентября 2019 года.

Как отметил один из разработчиков ФГОС — зампредседателя ФУМО, доцент МГТУ имени Баумана Алексей Малолетков, стандарт имеет две составляющие — военную и гражданскую. Со стороны военных основным разработчиком оказались научные сотрудники Академии РВСН имени Петра Великого. Обычные вузы будут готовить специалистов по гражданской части, а военные — по военной.