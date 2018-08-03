Трамп считает, что сумел поладить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел прекрасный саммит с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что они "хорошо поладили".

Президент США Дональд Трамп считает, что он смог наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. "В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все... Мы действительно хорошо поладили", - сказал Трамп, выступая на митинге в штате Пенсильвания.

Трамп также заявил, что Россия недовольна тем, что он победил на выборах 2016 года. Глава Белого дома отметил, что СМИ ожидали от него "боксерского поединка" на встрече с российским лидером, передает "Газета.Ru".

По итогам переговоров с Трампом в Хельсинки 16 июля Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.