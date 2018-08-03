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ЦБ отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка

09:03
  • пятница
  • 03 августа 2018

Центробанк отозвал лицензию у московского "Нового промышленного банка". По величине активов кредитная организация занимала 441 место в банковской системе России. По данным ЦБ, банк скрывал реальное финансовое положение, участвовал в сомнительных операциях и накопил значительный объем низкокачественных активов.

Центробанк отозвал лицензию у московского "Нового промышленного банка". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу регулятора. 

Как пояснили в ЦБ, в результате избранной банком рискованной бизнес-модели на ее балансе оказалось значительное количество низкокачественных активов. При этом организация проводила "схемные" операции с участием собственников для сокрытия реального финансового положения. 

"В деятельности АО "Новый Промышленный Банк" также установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация была активно вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций", - отметили в Банке России.

По величине активов Новый промышленный банк занимал 441 место в банковской системе России. 

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