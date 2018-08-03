Елена Степаненко подала в суд иск о разделе имущества с Евгением Петросяном

Евгений Петросян и Елена Степаненко начали раздел совместно-нажитого имущества. Актриса подала иск в Хамовнический суд Москвы 4 июля. Сам Петросян заявил, что ему ничего не известно об этом иске.

Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян начали раздел совместно-нажитого имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Актриса уже подала иск в Хамовнический суд Москвы. Он зарегистрирован 4 июля.

Сам Евгений Петросян заявил, что ему ничего не известно об этом иске. По его словам, это "какое-то недоразумение", передает Агентство "Москва".

Также народный артист РСФСР отказался комментировать информацию о разводе с Еленой Степаненко.

Ранее СМИ неоднократно писали о решении артистов развестись. Официально они об этом пока не объявляли. В 2015 году Евгений Петросян назвал информацию журналистов о разводе "идиотскими слухами".

Елена Степаненко стала четвертой женой Евгения Петросяна. С ней он познакомился в 1979 году.