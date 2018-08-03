ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елена Степаненко подала в суд иск о разделе имущества с Евгением Петросяном

09:52
  • пятница
  • 03 августа 2018

Евгений Петросян и Елена Степаненко начали раздел совместно-нажитого имущества. Актриса подала иск в Хамовнический суд Москвы 4 июля. Сам Петросян заявил, что ему ничего не известно об этом иске.

Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян начали раздел совместно-нажитого имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Актриса уже подала иск в Хамовнический суд Москвы. Он зарегистрирован 4 июля.

Сам Евгений Петросян заявил, что ему ничего не известно об этом иске. По его словам, это "какое-то недоразумение", передает Агентство "Москва".

Также народный артист РСФСР отказался комментировать информацию о разводе с Еленой Степаненко.

Ранее СМИ неоднократно писали о решении артистов развестись. Официально они об этом пока не объявляли. В 2015 году Евгений Петросян назвал информацию журналистов о разводе "идиотскими слухами".

Елена Степаненко стала четвертой женой Евгения Петросяна. С ней он познакомился в 1979 году.

Главное сегодня
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100