В США вновь подняли тему "вмешательства" России в американские выборы

В Конгресс США внесли проект закона под громким названием "Защита американской безопасности от кремлёвской агрессии". Инициатива призывает ввести новые санкции против России. Также авторы законопроекта предлагают создать национальный центр для борьбы с так называемой "российской дезинформацией". В Вашингтоне вновь подняли тему предполагаемого вмешательства в американские выборы.

Призыв своего же президента прекратить охоту на ведьм, то есть искать российский след там, где его нет, американские спецслужбы не просто игнорируют. Делают с точностью наоборот.

Прокурорское расследование якобы вмешательства Москвы в президентскую кампанию длится уже почти полтора года. За чередой громких обвинений так и не появилось ни одного доказательства.

Теперь все американские спецслужбы разом решили предъявить России новую порцию претензий. Директор Нацразведки США, который курирует работу всех 17 разведслужб страны, утверждает: Москва продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов этого года в Конгресс и уже сейчас замахивается на президентскую гонку 2020 года.

"Президент дал нам конкретное указание сделать вопрос вмешательства в выборы и защиты нашего выборного процесса приоритетной задачей. Разведсообщество по-прежнему обеспокоено угрозой предстоящим американским выборам. Что касается вовлеченности России, то мы продолжаем видеть повсеместную пропагандистскую кампанию, которую эта страна проводит с целью ослабить и расколоть Соединенные Штаты", - заявил Дэниел Коутс.

Едва только закончился брифинг спецслужб США, посвященный безопасности выборов, группа американских сенаторов внесла в Конгресс законопроект о введении новых санкций против нашей страны. Американская разведка пока только подозревает Москву во вмешательстве в еще только предстоящие избирательные кампании, а у конгрессменов уже и документ с карательными мерами готов. Предлагаемые санкции предусматривают ограничения против нового госдолга России, а так же сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Рестрикции также направлены против политиков и бизнесменов.

Борьбу с репортажами, которые всячески пытаются его дискредитировать и транслируют непроверенную, а порой и откровенно лживую информацию, Дональд Трамп продолжил в штате Пенсильвания, где выступил перед своими сторонниками. Именно здесь миллиардер в ходе президентской гонки в 2016 году одержал победу, хотя губернатором региона является представитель Демократической партии.

Здесь же, в Пенсильвании, президент США уже в который раз прокомментировал и встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки. Уже скоро месяц пройдет с момента прямого российско-американского диалога на самом высоком уровне, но противники Трампа все никак не могут успокоиться, обвиняя его в излишней мягкости и слабости перед российским лидером.

"Я очень хорошо поладил с Путиным. Все говорили: о, круто! А пару часов спустя они стали говорить, что я должен был вести себя, как боксер на ринге. Они хотели, чтобы я провел боксерский поединок! Что случилось с дипломатией? Ведь, я знаете, я немного учился дипломатии. Что с ней случилось?" – задается вопросом Трамп.

Трамп уже неоднократно говорил о том, что с Москвой можно и нужно выстраивать отношения. Но американский истеблишмент явно этого не желает и пытается выкрутить руки своему же президенту. Например, с помощью тех же санкций, которые Конгресс уже начал одобрять в качестве реакции на то или иное не понравившееся действие России, а на опережение. И последний пакет рестрикций за вмешательство в выборы, которых еще не было, явно это подтверждает.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".