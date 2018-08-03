Шахтеры вышли на на акцию протеста в центре Киева

В Киеве возле здания министерства энергетики и угольной промышленности Украины проходит акция протеста. Десятки шахтёров объявили забастовку из-за задолженности по заработной плате. Как сообщают представители независимого профсоюза горняков, общий долг страны перед работниками отрасли - около 38 миллионов долларов. Бастующие требуют немедленной отставки министра энергетики Игоря Насалика. Сейчас в Киеве заняты внутриполитическим скандалом вокруг Надежды Савченко.

Четыре миномета, восемь автоматов, четыре гранатомета, 80 гранат, 12 противопехотных мин, пулемет "Утес", крупнокалиберная снайперская винтовка и боеприпасы. На полигоне украинского спецподразделения СБУ "Альфа" вживую показали арсенал, при помощи которого народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус", согласно материалам уголовного дела, собирались взорвать Верховную Раду. Расследование завершено, доложил генеральный прокурор Украины. Теперь с материалами ознакомится сторона защиты, после чего начнется суд.

"Вы видели все оружие, которое террористическая организация ДНР передала народному депутату Савченко и её соучастнику Рубану для подготовки теракта. И здесь мы вам предлагаем экспертные схемы того, что могло произойти в центре украинской столицы", - рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Здесь стоит отметить. Журналистам показали именно экспертные схемы. То есть это не план, который разрабатывали именно Савченко с Рубаном, а предположения экспертов, как можно было бы осуществить подобный теракт.

По верховной раде Украины удобней всего стрелять с Трухановского острова на Днепре - это буквально в километре от Рады. Эксперт поделился наблюдениями, что там есть малолюдные места, скрытые от постороннего взгляда. Хорошие пути отхода - через мост. Даже представили фотографии, сделанные во время реконгсценировки на местности.

При помощи артиллеристов была очерчена зона поражения - в неё попадало порядка 70 тысяч человек. А при наличии двух мобильных боевых групп можно было бы заминировать все пути отхода от Верховной рады, а потом обстреливать здание и пространство вокруг неё. Все эти данные, по словам представителей СБУ и генпрокуратуры, озвучены для того, чтобы украинцы осознали, какое ужасное преступление готовили Надежда Савченко и Владимир Рубан, и поэтому им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сама Савченко, будучи в тюрьме в России, писавшая письма на Украину, теперь пишет в США. Лично Дональду Трампу.

Ну а просила народный депутат помочь в освобождении украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. На собственного президента у неё Надежды Савченко надежды нет.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".