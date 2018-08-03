Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

Одна из самых волнующих тайн природы - Бермудский треугольник - наконец-то разгадана. Об этом заявили британские географы из Саутгемптонского университета. Чтобы понять, каким образом бесследно исчезали огромные суда, учёные на основе метеорологических и географических данных создали компьютерную модель Бермудского треугольника. Выводы коллег уже подтвердили российские исследователи.

На этот раз над тайной Бермудского треугольника ломали голову британские ученые. Те самые, над выводами которых обычно подшучивают. Однако сотрудники Саутгемптонского университета уверяют: никаких домыслов, только научный подход. Результат исследования любителей сверхъестественного разочарует. Причина якобы таинственного исчезновения кораблей и самолетов - так называемые блуждающие волны, передает "ТВ Центр".

"В открытом океане штормы могут длиться очень долго. Сильный ветер приводит к образованию гигантских волн. Их называют блуждающими. Они могут достигать в высоту 30 метров. Когда они сходятся вместе, они невероятно разрушительны", - рассказал ученый Саймон Бокселл.

Еще недавно существование самих блуждающих волн было под вопросом. Но теперь ученые заявляют: это не выдумка. В отличие от цунами, гигантские волны - или, как их еще называют, волны-убийцы, возникают внезапно. Они с легкостью могут разломить надвое корпус 200-метрового судна. Именно такая судьба, скорее всего, постигла американский корабль "Циклоп". В начале XX века он бесследно исчез в "треугольнике дьявола" вместе с тремя сотнями пассажиров на борту. Модель корабля сотрудники университета использовали в своих экспериментах.

"Чем больше корабль, тем сильнее будут разрушения. Мы считаем, что "Циклоп" ушёл под воду буквально за пару минут. Скорее всего, большинство других пропавших кораблей постигла та же участь", - отметил Бокселл.

Дурную славу Бермуды приобрели в середине XX века с легкой руки американских журналистов. Считается, что за последний век в "треугольнике" дьявола сгинули около сотни крупных морских и воздушных судов. Каких только версий не выдвигалось - от сугубо научных до совершенно лишенных здравого смысла, вроде козней пришельцев и перемещений в пространстве и времени. То, что некоторые исчезновения происходили за пределами треугольника, а некоторые и вовсе не были подтверждены, сторонников этих теорий не смущало.

Российские ученые выводы британских коллег считают наиболее реалистичными. И добавляют: в Бермудах корабли и самолеты пропадают не чаще, чем в других местах мирового океана. В гибели кораблей и самолетов виноваты погода и навигационные условия, которые в этом участке Атлантики действительно очень сложные.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".