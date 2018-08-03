В штабе Собянина презентовали уникальную интерактивную карту столицы

В штабе кандидата в мэры столицы Сергея Собянина прошла презентация интерактивного проекта "Гигарама".

В избирательном штабе Сергея Собянина показали интерактивную карту столицы "Гигарама". Ее разместили на его сайте.

"У нас было несколько проектов, мы ездили в разные места и снимали панорамы, а этой весной мы подумали, что нам незачем ехать в другие места: мы живем в интересном, красивом городе, со своим духом, своим настроением, своими людьми и решили снять самые узнаваемые места Москвы. Мы решили снять для наших потомков Москву начала XXI века, чтобы люди через 100 лет вошли в интернет и как будто бы перенеслись на машине времени и увидели, как выглядела Москва и москвичи, какие транспортные средства ездили по улицам - такой у нас был порыв", - сказал руководитель проекта "Гигарама" Марат Сайченко.

В ходе презентации разработчик также показал, что на интерактивной карте можно приблизить и рассмотреть различные объекты, есть возможность в режиме реального времени посмотреть на места - какими они были и какими стали.

В свою очередь доверенные лица кандидата на пост мэра столицы Собянина отметили, что такая интерактивная карта будет очень полезна для всех горожан. Визуализация городских изменений станет не только элементом городской хроники, но и помощью для принятия управленческих решений.

"Я считаю, что эта панорама понадобится руководителям, которые планируют изменения городской среды и станет инструментом стратегического планирования", - в свою очередь отметила генеральный директор генеральный директор Московского зоологического парка, доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина Светлана Акулова.

Чтобы посмотреть на изменения, которые произошли в Москве за последнее десятилетие, нужно зайти на официальный сайт Собянина и его избирательного штаба в раздел "Москва меняется".