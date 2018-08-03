МЧС предупредило москвичей о жаре 3 августа

В пятницу в Москве ожидается сильная жара. Об этом предупредили в МЧС по столице. Максимальная температура воздуха в дневное время составит от 30 до 31 градуса тепла.

В Москве 3 августа днем ожидается сильная жара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

Максимальная температура воздуха составит от 30 до 31 градуса тепла. Такие условия сохранятся с 10:00 до 17:00. В связи с этим в МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

Между тем, в центре погоды "Фобос" сообщили, что в столице в выходные ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит от 26 до 28 градусов.