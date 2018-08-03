ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв пожара в сочинском самострое возросло до десяти человек

10:34
  • пятница
  • 03 августа 2018

В результате пожара в одноэтажной постройке в Сочи, которую владелец сдавал туристам, погибли десять человек. По данным СКР, при осмотре места происшествия следователи обнаружили тела еще двоих погибших. Пожар произошел 27 июля, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Число погибших в результате пожара в сочинском самострое возросло до десяти человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России. 

Пожар произошел 27 июля. Очаг возгорания находился в шашлычной, откуда пламя распространилось на соседнее здание, которое хозяин сдавал отдыхающим. 

"Также следователи установили, что на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал за плату. Изначально погибшими числились восемь человек, но в ходе дополнительного осмотра на месте сгоревшего строения следователем обнаружены еще два тела. Таким образом, погибшими в пожаре считаются 10 человек, в том числе ребенок", - сообщили в СКР.

Как сообщалось ранее, по факту гибели людей при пожаре было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Главное сегодня
Пожар в Сочи
Пожар в Сочи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100