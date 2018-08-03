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Генпрокуратура рассказала о 19 предотвращенных в России терактах

10:42
  • пятница
  • 03 августа 2018

В России предотвращено 19 терактов за первые шесть месяцев 2018 года. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора страны Александр Буксман.

В России за шесть месяцев 2018 года предотвращено 19 терактов, отметил первый заместитель генпрокурора страны Александр Буксман. Об этом сообщает "Интерфакс".

"На стадии приготовления и покушения предотвращено 19 терактов", - отметил он на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Кроме того, Буксман заявил, что в первом полугодии сохранилась тенденция сокращения числа преступлений террористической и экстремистской направленности.

Кроме того, Буксман подчеркнул, что  три иностранные неправительственные организации признаны нежелательными в России в первом полугодии этого года.

"Особое внимание уделено нейтрализации зарубежного влияния на внутриполитическую ситуацию в России. В минувшем полугодии принято решение о признании нежелательными деятельность трёх иностранных неправительственных организаций", - сказал он.

По словам Буксмана, прокурорам необходимо отслеживать согласование с властью проведения публичных мероприятий, с участием правоохранительных органов пресекать экстремистские проявления.

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