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В результате ДТП в Кашире погибли два человека

11:02
  • пятница
  • 03 августа 2018

В результате ДТП на трассе М4 "Дон" в городском округе Кашира погибли два человека, еще двое пострадали. Авария произошла на 141-м километре автодороги.

В результате аварии на трассе М4 в подмосковном округе Кашира погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. 

"В 10:20 в городском округе Кашира на 141-м километре автодороги "Каспий" (М4 "Дон") произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии два человека погибли и два ранены", - говорится в сообщении.

Причины ДТП не уточняются. В министерстве призвали водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге. 

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