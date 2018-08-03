В результате ДТП в Кашире погибли два человека

В результате ДТП на трассе М4 "Дон" в городском округе Кашира погибли два человека, еще двое пострадали. Авария произошла на 141-м километре автодороги.

В результате аварии на трассе М4 в подмосковном округе Кашира погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В 10:20 в городском округе Кашира на 141-м километре автодороги "Каспий" (М4 "Дон") произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии два человека погибли и два ранены", - говорится в сообщении.

Причины ДТП не уточняются. В министерстве призвали водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге.