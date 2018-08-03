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Гражданин США приплыл на Чукотку и попросил политического убежища

11:10
  • пятница
  • 03 августа 2018

Гражданин США, занимавшийся охотой и рыбалкой на побережье Аляски, принял решение взять лодку и уплыть в Китай. Однако вместо этого он попал в Россию, оказавшись на Чукотке.Там его задержали российские пограничники, после чего, нарушитель границы попросил политического убежища. У задержанного может быть психическое расстройство личности.

На Чукотке российские пограничники задержали гражданина США, который приплыл с Аляски к берегам России на лодке. Там он попросил политического убежища, передает "Интерфакс".

Личность американца была подтверждена водительским удостоверением. Его задержали 1 августа в чукотском селе Лаврентия.

"Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время его доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. По словам собеседника агентства, у задержанного может быть психическое расстройство личности.

В пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району информацию о задержании гражданина США на Чукоткене подтвердили, но и не опровергли.

Между тем, Генконсульство США во Владивостоке уже выясняет обстоятельства задержания американского гражданина на Чукотке, сообщает РИА Новости.

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