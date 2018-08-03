ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Новое время"

Банк России аннулировал лицензию московского банка "Новое время". По величине активов кредитная организация занимала 429 место в банковской системе России.

Центробанк аннулировал лицензию московского банка "Новое время". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Лицензия аннулирована в связи с прекращением деятельности банка в порядке добровольной ликвидацией. Исходя из отчетности организации, она располагает достаточными средствами для удовлетворения требований кредиторов.

Банк является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии - предусмотренный законом страховой случай.

"Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика", - добавили в ЦБ.