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Тела убитых журналистов отправят в Россию из ЦАР 3 августа

11:24
  • пятница
  • 03 августа 2018

Тела журналистов, которые были убиты в ЦАР, будут отправлены в Россию в 17:00 по местному времени в пятницу. Как отметили в посольстве России в африканской республике, техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены.

В Россию из Центральноафриканской республики (ЦАР) отправят тела убитых российских журналистов. Это будет сделано 3 августа примерно в 17:00 по местному времени, передает РИА Новости со ссылкой на посольство России в африканской республике.

"Сегодня в 17:00 (19:00 по московскому времени, - прим. ред.) будут отправлены тела. Сейчас мы занимаемся процессом отправки тел", - отметил представитель российской дипмиссии.

Также он рассказал, что техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены.

31 июля СМИ узнали о найденных телах погибших российских журналистов рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. В МИД России подтвердили, что у них были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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