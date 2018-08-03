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Чайка: обстановка в учреждениях ФСИН требует прокурорского вмешательства

12:32
  • пятница
  • 03 августа 2018

Обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН, требует немедленного прокурорского вмешательства, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. В связи с этим, в частности, будут проведены доскональный анализ жалоб, а также ревизия материалов об отказе в возбуждении уголовных дел "о недозволенных методах воздействия" в учреждениях ФСИН.

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости провести ревизию всех материалов об отказах в возбуждении уголовных дел о нарушениях в учреждениях ФСИН. Об этом сообщает ТАСС.

"Требует немедленного вмешательства обстановка, сложившаяся в учреждениях ФСИН", - заявил он на коллегии ведомства после инцидента с пытками заключенного Евгения Макарова в колонии Ярославля.

"Требую провести доскональный анализ жалоб, ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел о недозволенных методах воздействия, хищениях и иных правонарушениях в учреждениях исполнения наказаний. При наличии оснований инициировать уголовное преследование виновных должностных лиц", - сказал генпрокурор.

Также он обязал поставить вопрос об ответственности следователей и дознавателей, которые вынесли незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, и прокуроров, с ними согласившихся.

"Пусть вас не убаюкивает ежегодное сокращение количества осужденных и связанное с этим снижение общего числа нарушений. Острые сигналы о фактах грубейшего несоблюдения конституционных прав личности, хищения средств, выделяемых на модернизацию системы исполнения наказаний, других злоупотреблений, поступают все чаще", - подчеркнул Чайка.

По его словам, "в таких условиях надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно".

Кроме того, Чайка поручил руководителям ГУ Генпрокуратуры по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью, управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний взять ситуацию на особый контроль и внести предложения об изменении действующих организационно- распорядительных документов и о выездах (прокуроров) в регионы с проверками.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) оказалась в центре скандала после того, как СМИ опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова.

После этого во многих других учреждениях ФСИН по всей России были выявлены аналогичные нарушения.

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