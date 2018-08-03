В Москве стартует масштабная программа "Мой район"

В Москве запускается большая программа "Мой район", в рамках которой во всех 146 районах столицы будет создан единый стандарт качества жизни и городской среды. Это продолжение уже хорошо знакомой москвичам другой программы "Моя улица", но теперь в масштабах всего мегаполиса.

Неопознанный строительный объект. Трава по пояс, а дальше - ржавая арматура и поле старого асфальта. Этот пустырь, а точнее недостроенный гаражный комплекс - практически в центре района Жулебино существует уже лет 20, говорит Артур Максаев. Он еще ребенком тут на санках катался. И давно уже жители предлагают, не ущемляя интересов владельцев гаражей, использовать эту территорию в интересах всех.

А по соседству перед входом в охраняемую зону Жулебинского лесопарка еще одно пространство, которое, по мнению местных жителей, можно было бы превратить в благоустроенное место отдыха, посадить деревья.

"Начать с посадки деревьев, и потом сделать уже по ландшафту, сделать отсыпные дорожки, когда эти деревья уже примутся, когда какой-то облик будет у этого парка", - рассказали в муниципальном округе Выхино-Жулебино.

Все эти и многие другие вопросы жители района Выхино-Жулебино обсуждали на встрече со столичным мэром. Что касается судьбы пустыря рядом с гаражами, Сергей Собянин предложил не решать все сгоряча - разобраться внимательно.

Сергей Собянин все последнее время действительно встречается с москвичами. Без телекамер и прессы. Участники встреч потом, правда, частенько размещают свои видеоотчеты в соцсетях. Людмила Петровна говорит - и результат от такого общения уже есть. Давно обсуждали благоустройство пешеходной зоны на улице генерала Кузнецова, подготовили даже проект, а работы все не начинались.

Район Выхино-Жулебино - один из самых больших в Москве. Очень многое там уже сделано - появились новые станции метро, новый МФЦ, введены в эксплуатацию две больших транспортных развязки, благоустроены бульвары и дворы. Что нужно изменить еще - сейчас, когда начинает работать программа "Мой район" - будет зависеть от самих москвичей. Все самые актуальные вопросы по каждому району можно обсуждать на портале "Активный гражданин".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".