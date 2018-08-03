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Как выбрать арбуз и дыню

15:37
  • пятница
  • 03 августа 2018

В Москве развернулась торговля дынями и арбузами. На городских развалах сейчас продают бахчевые, привезённые из южных регионов России.

В этом году из-за жаркой погоды  арбузы и дыни поспели раньше, говорят продавцы. Так что покупать их можно уже сейчас - в самом начале сезона продаж, который продлится до конца сентября. Арбузы - 25-35 рублей за килограмм, дыня "колхозница" - 60-80 рублей, торпеда - 80. Выбирать бахчевые на официальных торговых точках абсолютно безопасно, документы  в наличии, необходимый контроль пройден, передает "ТВ Центр".

Свои приметы - у каждой хозяйки, но Вугар Гусейналиев точно знает, как выбрать спелую дыню или арбуз. Продаёт их 18 лет. А до этого сам работал на бахче. "Берете дыню, она должна быть шершавая, внутри она сладкая, и от тяжести зависит, чем дыня помягче, тем она лучше, сладкая, она уже созрела. Арбузы должны быть: есть глухой звук, и есть звонкий, глухой - неспелый...", - рассказал он.

Покупатели знают, что нужно обращать внимание на хвостик - он должен быть сухим. А вот резать арбузы на пробу категорически запрещено. Это один из признаков несанкционированной торговли.

"Явно не стоит покупать арбузы несанкционированно с автотранспорта возле дорог, в Москве таких точек нет, оперативно пресекаем, данная продукция не проходит проверки, не знаете, откуда она приехала, кто собрал, привез и район происхождения, время сбора продукции", - отметил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В официальные развалы свежие арбузы и дыни завозят ежедневно - из Дагестана, Краснодарского края, Астрахани, Волгограда. То есть за день примерно такое количество на каждой точке удаётся продать. Закупают сезонный десерт и рестораны. За оригинальную сервировку, конечно, придётся доплатить.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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Сезон продажи бахчевых
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Резьба по арбузу
Арбуз
Арбуз
Арбузы
Арбузы
Арбуз
Арбуз
Арбуз
Арбуз
Резьба по арбузу
Резьба по арбузу
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