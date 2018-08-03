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Скончался убийца полковника Буданова

13:13
  • пятница
  • 03 августа 2018

Осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов скончался в омской колонии. Как рассказала адвокат Роза Магомедова, это произошло в медицинской части учреждения. О причинах смерти она не сообщила, но подчеркнула, что у него всегда были проблемы со здоровьем.

В омской колонии скончался Юсуп Темерханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Розу Магомедову.

"Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно", - отметила она.

Уроженец Чечни Юсуп Темерханов в июне 2011 года убил Буданова из-за "ненависти к социальной группе военнослужащих", о чем писал "Коммерсант" со ссылкой на данные следствия. Преступление стало одним из самых громких в современной истории России.

В 2013 году он был осужден на 15 лет заключения. Следствие выяснило, что Темерханов выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

Полковник Юрий Буданов в 1990-х годах командовал 160-м гвардейским танковым полком, который принимал участие во Второй чеченской войне. В 2003 году он был осужден и лишен звания за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На свободу экс-полковник вышел спустя шесть лет после приговора.

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