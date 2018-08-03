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Автомобиль упал в Яузу в Москве

13:44
  • пятница
  • 03 августа 2018

Автомобиль вылетел с дороги и упал в реку Яузу в Москве. В результате происшествия пострадавших нет. Машину уже вытащили из воды.

В Москве автомобиль с водителем внутри упал в реку Яуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ГИБДД.

Инцидент произошел на Лазоревом проезде у дома №14. Водитель автомобиля не справился с управлением и снес металлическое ограждение, после чего, транспортное средство упало в Яузу.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Машину уже вытащили из реки. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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