Автомобиль упал в Яузу в Москве

Автомобиль вылетел с дороги и упал в реку Яузу в Москве. В результате происшествия пострадавших нет. Машину уже вытащили из воды.

В Москве автомобиль с водителем внутри упал в реку Яуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ГИБДД.

Инцидент произошел на Лазоревом проезде у дома №14. Водитель автомобиля не справился с управлением и снес металлическое ограждение, после чего, транспортное средство упало в Яузу.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Машину уже вытащили из реки. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.