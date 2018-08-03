Автомобиль упал в Яузу в Москве

Автомобиль вылетел с дороги и упал в реку Яузу в Москве. В результате происшествия пострадавших нет. Машину уже вытащили из воды.
В Москве автомобиль с водителем внутри упал в реку Яуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ГИБДД.
Инцидент произошел на Лазоревом проезде у дома №14. Водитель автомобиля не справился с управлением и снес металлическое ограждение, после чего, транспортное средство упало в Яузу.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Машину уже вытащили из реки. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.