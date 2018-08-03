Глава Магаданской области доложил Путину и ситуации в регионе

О состоянии дел в Магаданской области сегодня говорили в президентской резиденции Ново-Огарёво. Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Сергеем Носовым.

Согласно докладу и.о. главы Магаданской области Сергея Носова президенту Владимиру Путину, за прошлый год по отношению к 2016-му индекс производства увеличился почти на семь процентов. Выросли инвестиции в основной капитал, а также в действующие предприятия, передает "ТВ Центр".

Положительная динамика наблюдается по зарплатам. В настоящее время региональные власти активно работают над выполнением майского указа президента.