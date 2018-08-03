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Глава Магаданской области доложил Путину и ситуации в регионе

14:48
  • пятница
  • 03 августа 2018

О состоянии дел в Магаданской области сегодня говорили в президентской резиденции Ново-Огарёво. Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Сергеем Носовым.

Согласно докладу и.о. главы Магаданской области Сергея Носова президенту Владимиру Путину, за прошлый год по отношению к 2016-му индекс производства увеличился почти на семь процентов. Выросли инвестиции в основной капитал, а также в действующие предприятия, передает "ТВ Центр".

Положительная динамика наблюдается по зарплатам. В настоящее время региональные власти активно работают над выполнением майского указа президента.

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Президент России Владимир Путин и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов
Президент России Владимир Путин и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов
Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов
Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов
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