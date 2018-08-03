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Защита Улюкаева согласилась на списание 130 млн рублей штрафа

14:19
  • пятница
  • 03 августа 2018

Защита бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева потребовала от суда исполнить приговор и списать с арестованных счетов назначенный штраф в размере 130 миллионов рублей. Ранее суд отказался снимать арест с имущества осужденного чиновника до тех пор, пока он не заплатит этот штраф.

Защита экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева попросила суд исполнить приговор и списать с арестованных счетов назначенный штраф в размере 130 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.

"От защиты Улюкаева поступило ходатайство об исполнении вступившего в законную силу приговора и постановления о взыскании штрафа", - отметила она, добавив, что пока суд не может удовлетворить ходатайство.

По ее словам, в настоящий момент уголовное дело находится в кассационной инстанции Мосгорсуда, и пока материалы не вернутся в первую инстанцию, исполнить приговор возможности нет.

Ходатайство поступило в середине июля 2018 года. Это произошло после того, как суд отказался снимать арест с имущества осужденного чиновника до тех пор, пока Улюкаев не заплатит штраф.

В декабре 2017 года бывшего главу МЭР Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".

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