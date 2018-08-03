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Министра здравоохранения Ульяновской области арестовали за махинации

14:16
  • пятница
  • 03 августа 2018

Басманный суд Москвы арестовал министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова. Его обвиняют в мошенничестве с закупкой медицинских препаратов.

Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова арестовали за мошенничество. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Абдуллова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 октября", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Абдуллову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии.

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