Министра здравоохранения Ульяновской области арестовали за махинации

Басманный суд Москвы арестовал министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова. Его обвиняют в мошенничестве с закупкой медицинских препаратов.

Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова арестовали за мошенничество. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Абдуллова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 октября", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Абдуллову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии.