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На базе станции метро "Технопарк" построят ТПУ

15:07
  • пятница
  • 03 августа 2018

Власти Москвы построят транспортно-пересадочный узел на базе станции метро "Технопарк".

На базе станции метро "Технопарк" планируют построить транспортно-пересадочный узел с автовокзалом и офисами. Там же будет изменена маршрутная сеть общественного транспорта и появятся новые остановки. До конца года начнутся работы по продлению Симоновской набережной к территории ЗИЛа, а также будет построен мост к будущему парку развлечений "Остров мечты", передает "ТВ Центр".

"У нас появится новый полноценный мост, который выйдет фактически на Варшавское шоссе, у нас еще территория будет соединена дополнительным мостом, потому что все знают, что проспект Андропова он достаточно загружен и вот эта связка, возможность выехать на "Варшавку" и возможность уехать в центр, конечно, очень серьезно облегчит транспортную ситуацию, добавит транспортную обеспеченность проекту "ЗИЛ", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Территория промзоны "ЗИЛ"
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