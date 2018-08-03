МИД объяснил присутствие в ЦАР российских инструкторов

В МИД России сообщили, что в настоящий момент в ЦАР находятся 175 российских инструкторов. Они обучают местных военных навыкам обращения с вооружением и техническими средствами. Соответствующие процедуры проводятся во взаимодействии с миссией ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась подробностями пребывания российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, где несколько дней назад были убиты трое журналистов. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Основной задачей россиян является обучение местных военных навыкам обращения с вооружением и техническими средствами, поставленными в ЦАР министерством обороны России на безвозмездной основе в конце января - начале февраля этого года", - отметила Захарова, добавив, что командированы инструкторы в ЦАР "на совершенно законном основании".

Представитель МИД также подчеркнула, что соответствующие процедуры проводятся во взаимодействии с миссией ООН по стабилизации в ЦАР и при участии наблюдателей от европейской военно-тренировочной миссии.

Также Захарова обратила внимание, что в настоящий момент в ЦАР находятся 175 российских инструкторов.

Ранее сообщалось, что тела убитых в ЦАР журналистов будут отправлены в Россию в 17:00 по местному времени 3 августа. Как отметили в посольстве России в африканской республике, техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены.

31 июля средства массовой информации написали о найденных телах погибших российских журналистов рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. В МИД России подтвердили, что у них были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.