Правительство хочет ввести уголовное наказание за нарушения при ТО автомобилей

Правительство России подготовило пакет законопроектов с предложением ввести административную и уголовную ответственность за нарушения при прохождении технических осмотров транспортных средств. Под административную ответственность операторы будут попадать за нарушение порядка ведения реестра, под уголовную - за проведение техосмотра без аккредитации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подготовленном правительством страны пакете законопроектов с предложением ввести административную и уголовную ответственность за нарушения при прохождении технических осмотров транспортных средств. Слова главы кабмина приводит "Интерфакс".

"За правонарушения при проведении техосмотра все участники дорожного движения - и водители, и эксперты, и компании-операторы - будут нести административную или уголовную ответственность", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что основной целью законопроектов является борьба с фальшивыми диагностическими картами состояния автомобилей. По словам Медведева, соответствующая норма закона о техосмотре будет откорректирована.

Премьер-министр добавил, что под административную ответственность операторы будут попадать за нарушение порядка ведения реестра, под уголовную - за проведение техосмотра без аккредитации. Осуществлять контроль будут сотрудники Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны предлагает в случае объявления в стране военного положения мобилизовывать транспортные средства граждан. В соответствующий перечень войдут все легковые машины, пригодные для перевозки пассажиров. Для каждого авто оформят карточку с данными техосмотра. При этом когда в части доставят штатную машину, гражданский автомобиль вернут владельцу с компенсацией за ущерб.