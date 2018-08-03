ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство хочет ввести уголовное наказание за нарушения при ТО автомобилей

14:49
  • пятница
  • 03 августа 2018

Правительство России подготовило пакет законопроектов с предложением ввести административную и уголовную ответственность за нарушения при прохождении технических осмотров транспортных средств. Под административную ответственность операторы будут попадать за нарушение порядка ведения реестра, под уголовную - за проведение техосмотра без аккредитации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подготовленном правительством страны пакете законопроектов с предложением ввести административную и уголовную ответственность за нарушения при прохождении технических осмотров транспортных средств. Слова главы кабмина приводит "Интерфакс".

"За правонарушения при проведении техосмотра все участники дорожного движения - и водители, и эксперты, и компании-операторы - будут нести административную или уголовную ответственность", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что основной целью законопроектов является борьба с фальшивыми диагностическими картами состояния автомобилей. По словам Медведева, соответствующая норма закона о техосмотре будет откорректирована. 

Премьер-министр добавил, что под административную ответственность операторы будут попадать за нарушение порядка ведения реестра, под уголовную - за проведение техосмотра без аккредитации. Осуществлять контроль будут сотрудники Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны предлагает в случае объявления в стране военного положения мобилизовывать транспортные средства граждан. В соответствующий перечень войдут все легковые машины, пригодные для перевозки пассажиров. Для каждого авто оформят карточку с данными техосмотра. При этом когда в части доставят штатную машину, гражданский автомобиль вернут владельцу с компенсацией за ущерб.

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100