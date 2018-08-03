В Минпромторге предложили новую систему оценки российского автопрома

Минпромторг предлагает ввести балльную систему оценки для подтверждения российского происхождения автомобилей. Критериями станут локализация сборочных операций и использование российских комплектующих и сырья. Расширить и детализировать операции и начислять баллы на каждом этапе намерены с 1 января 2019 года.

Как следует из размещенных на портале правовой информации данных, Министерство промышленности и торговли выступило с предложением о введении балльной системы оценки для подтверждения российского происхождения автомобилей. Об этом пишет ТАСС.

В качестве критериев оценки значатся локализация сборочных операций (в частности монтаж, сварка и сборка) и использование российских комплектующих и сырья. Продукция будет считаться российской при совпадении по одиннадцати пунктам.

Минпромторг предлагает поэтапно расширить и детализировать операции и начислять баллы на каждом этапе с 1 января 2019 года.

Ранее стало известно, что правительство России подготовило пакет законопроектов с предложением ввести административную и уголовную ответственность за нарушения при прохождении технических осмотров транспортных средств. Под административную ответственность операторы будут попадать за нарушение порядка ведения реестра, под уголовную - за проведение техосмотра без аккредитации.