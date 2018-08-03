СМИ сообщили о переброске на север Косова контингента НАТО

Как пишут СМИ со ссылкой на источники, на север непризнанного Косова перебросили подразделения Международной миссии под эгидой НАТО. Там ожидают ухудшения обстановки в регионе в течение 48 часов. Трасса Прштина - Косовска-Митровица заблокирована многочисленной военной техникой.

На севере непризнанного Косова возросла опасность дестабилизации ситуации, в связи с чем туда были переброшены подразделения Международной миссии под эгидой НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на "Вечерне новости".

Отмечается, что миссия объявила о начале плановых учений, однако источники называют это прикрытием для переброски подразделений на север края. По сведениям издания, обстановка на севере Косова может резко ухудшиться в течение 48 часов.

Также подчеркивается, что трасса Прштина - Косовска-Митровица заблокирована многочисленной военной техникой.

Ранее сообщалось, что в Сербии начала работу парламентская комиссия по расследованию последствий агрессии НАТО. В ходе бомбардировок 20 лет назад использовался обедненный уран. На территорию сбросили 15 тонн радиоактивного вещества. Сегодня страна находится на первом месте в Европе по смертности от онкологии.